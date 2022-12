Spider-Man: Across the Spider-Verse, confermata la presenza di Spectacular Spider-Man

Christopher Miller ha confermato che il poster di Spider-Man: Across the Spider-Verse include una variante di The Spectacular Spider-Man del 2008.

Il poster ufficiale di Spider-Man: Across the Spider-Verse include una variante di Peter Parker dal cartone animato del 2008 The Spectacular Spider-Man. Christopher Miller, che ha co-sceneggiato il film con Phil Lord, lo ha confermato mostrando proprio il poster ufficiale in un post pubblicato su Twitter.

Un fan, come riportato da Cbr, controllando le varie versioni del poster, ha chiesto a Christopher Miller se lo Spider-Man più piccolo visibile nell'angolo all'estrema destra provenisse da The Spectacular Spider-Man, e ha ottenuto la sua risposta.

"Si" ha sentenziato Miller, che ha quindi confermato quanto sospettato dal web (lo Spidey in questione è tagliato sul poster inglese, ma visibile nel poster ufficiale in lingua turca).

The Spectacular Spider-Man, serie animata andata in onda dal 2008 al 2009, si è conclusa dopo due stagioni ma ha ricevuto elogi da parte dei fan e della critica sia per la narrazione che per la recitazione vocale (Josh Keaton ha doppiato Peter Parker).

Spider-Man: Across the Spider-Verse, confermato il villain dei sequel

Nella mente dello showrunner Greg Weisman, la serie sarebbe potuta andare avanti per cinque stagioni, ma le cose sono andate diversamente.

Il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, che vedrà Miles Morales muoversi attraverso il Multiverso con Gwen Stacy, uscirà a giugno 2023.