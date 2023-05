Spider-Man: Across the Spider-Verse, gli spettacolari character poster e un nuovo teaser del film

Tra teaser e character poster, ammirate insieme a noi un assaggio di ciò che vedremo tra pochi giorni al cinema con Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Mancano meno di due settimane all'arrivo nelle sale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, e a riscaldare i motori ci pensano questi bellissimi character poster e un nuovo teaser del film d'animazione targato Sony e Marvel.

Iniziate a prepararvi psicologicamente per uno psichedelico viaggio all'interno del Multiverso Marvel grazie a Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel dell'acclamato film d'animazione Sony del 2018 Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Ma come fare? Semplice, dando un'occhiata al teaser che segna i giorni che ci separano dall'appuntamento al cinema, e ammirando i character poster da poco condivisi su Twitter, che come preannunciato dalla caption, ci presentano "uno Spider-Man per ogni universo".

Quanti Spider-Man

Terminiamo la rassegna con The Spot, l'inatteso (per certi versi) villain della pellicola.

Cosa ci attende in Spider-Man: Across the Spider-Verse

"Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga Spider-Verse, vincitrice di un premio Oscar, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di 'Spider-Eroi' incaricata di proteggerne l'esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri 'Ragni' e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più" recita la sinossi ufficiale del film.

Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà il 1 giugno nelle sale italiane. Nel cast del film Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Jake Johnson, Issa Rae, Bryan Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Shea Whigham, Jason Schwartzman, Daniel Kaluuya e tanti altri.