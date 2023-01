Spider-Man: Across the Spider-Verse, arrivano le Air Jordan ispirate al film

In occasione del debutto sugli schermi di Spider-Man: Across the Spider-Verse usciranno anche le Air Jordan dedicate al personaggio, in edizione limitata.

Uno dei tratti estetici più distintivi dello Spider-Man di Miles Morales sono le Air Jordan che continua a indossare durante tutta la durata del film. Poco prima dell'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà anche un modello unico di queste scarpe iconiche, pronte a far innamorare i fan di tutte le età.

Attese per il mese di maggio, secondo quanto riportato da comicbookmovie.com, le The Spider-Man: Across the Spider-Verse x Air Jordan 1 High OG saranno in vendita al costo di 200 dollari. Il loro design e colori rimandano al costume del Ragno, pur mantenendo un certo stile e distacco anche eleganti.

Spider-Man: Across The Spider-Verse, Nicolas Cage non riprenderà il ruolo di Spider-Noir

Scritto da Phil Lord, Christopher Miller e David Callaham e diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson, Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà nei cinema il 2 giugno. Nel suo cast sono stai confermati: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Issa Rae, Daniel Kaluuya, Jason Schwartzman, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Greta Lee, Rachel Dratch, Jorma Taccone, Shea Whigham e Oscar Isaac.