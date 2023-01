Spider-Man: Across The Spider-Verse, Nicolas Cage non riprenderà il ruolo di Spider-Noir

Nicolas Cage ha confermato che non è stato coinvolto nella realizzazione di Spider-Man: Across The Spider-Verse, sequel del film animato.

Spider-Man: Across The Spider-Verse è il sequel dell'acclamato film animato e Nicolas Cage ha ora rivelato che non riprenderà la parte di Spider-Noir.

L'attore era una delle star coinvolte nel primo capitolo della storia in cui sono state introdotte varie versioni di Peter Parker, tra cui quella affidata alla star del cinema.

Nicolas Cage in Spider-Man: Un Nuovo Universo era Spider-Noir, ovvero un Peter Parker che vive negli anni '30 ed è totalmente in bianco e nero.

L'attore, rispondendo alle domande di ScreenRant sul sequel, ha spiegato: "Dovreste chiederlo alla Sony. Non so cosa stia accadendo con quel film. Nessuno me ne ha parlato. Chiedete a loro. Io non lo so. Non lo so realmente. Mi piacerebbe avere notizie".

Spider-Man: Un nuovo universo, un'immagine del film

Cage ha aggiunto: "Amo inoltre Spider-Man Noir. Penso sia un personaggio grandioso. Spider-Man è il supereroe più cool. E poi puoi unirlo a Cagney, Bogart ed Edward G. Robinson, andiamo, è un personaggio grandioso!".

La sinossi di Spider-Man: Across the Spider-Verse anticipa:

Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di "Spider-Eroi" incaricata di proteggerne l'esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri "Ragni" e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

Il film animato è stato diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, mentre la sceneggiatura è firmata da da Phil Lord, Chris Miller e David Callaham.

Nel film animato si mostreranno varie location, tra cui Terra-50101 e Nueva York, città legata proprio a Spider-Man 2099 e il cui aspetto si ispira alle illustrazioni di Syd Mead.

Terra-65, il mondo di Gwen, sarà invece caratterizzata da uno stile molto diverso legato alle copertine dei fumetti che la vedono protagonista.

Nel cast vocale del film in versione originale ci saranno Oscar Isaac, Shameik Moore, Hailee Steinfled, Jake Johnson, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Issa Rae, Jason Schwartzman e Daniel Kaluuya che avrà la parte di Spider-Punk.