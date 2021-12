Spider-Man 4: Tom Holland ha già proposto delle idee per il possibile sequel

Tom Holland ha svelato di aver già proposto delle idee per un potenziale Spider-Man 4, pur ammettendo che probabilmente le sue proposte non verranno ascoltate.

L'attore aveva fatto intendere che aveva intenzione di dire addio al ruolo di Peter Parker dopo la conclusione della trilogia, tuttavia Sony e Marvel sembrano avere altri progetti per il personaggio, e il futuro di Holland nel MCU rimane, almeno per ora, ancora un'incognita.

In occasione di un'intervista rilasciata a Fandom durante la promozione di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland ha dichiarato che non ha idea di quello che accadrà in futuro. La giovane star ha però ammesso: "C'è un'idea che ho e ho proposto allo studio, ma se la rivelassi potrei rovinare questo film, quindi manterrò il segreto".

L'interprete di Peter ha però rassicurato i fan dell'eroe: "C'è un futuro per Spider-Man, a prescindere dal fatto che ne faccia parte oppure no".

Tom non ha infatti alcun rimpianto: "Fino a questo momento è stato un percorso incredibile e se fosse arrivato il mio momento per appendere il mantello al chiodo e lasciare posto a un'altra persona, lo farei con orgoglio sapendo che ho ottenuto ciò che desideravo".

Bisognerà quindi attendere ancora per scoprire cosa accadrà dopo la terza avventura di Spider-Man che dovrebbe essere legata anche a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con star Benedictu Cumberbatch.

La lunga attesa sta però per concludersi: il film diretto da Jon Watts arriverà nelle sale italiane tra meno di una settimana.