Spider-Man 4: svelata l'uscita del film, la storia sarà legata al Multiverso [Rumor]

Spider-Man 4, il seguito del mega successo del 2021 No Way Home, avrebbe dovuto iniziare la produzione in autunno, a fine settembre. Tuttavia, a giudicare da come stanno andando le cose questo è improbabilmente che accada, il che porta a chiedersi quando esattamente il film potrà iniziare la produzione.

La Sony non ha ancora un regista per questo cinecomic. Non ha nemmeno una sceneggiatura. Eppure, lo scooper Daniel Richtman sostiene che la Marvel abbia fissato la data di uscita del film per il luglio 2026. Si dice che la storia sia legata al Multiverso. È tutto ancora in sospeso.

Spider-Man 4: l'Uomo Ragno di Tom Holland affronterà due celebri villain dei film precedenti [Rumor]

Cosa sappiamo su Spider-Man 4?

Jon Watts, che ha diretto i primi tre film sull'Uomo ragno, è impegnato a dirigere il prossimo film con George Clooney e Brad Pitt (Wolfs) e poi il sequel già in lavorazione. Si dice che non sia interessato a tornare per Spider-Man 4. Dovrebbero assumere Sam Raimi per sostituirlo, soprattutto perché si dice che Tobey Maguire tornerà per un altro capitolo.

Tom Holland e Zendaya dovrebbero tornare nei loro rispettivi ruoli in Spider-Man 4. Tuttavia, il capo della Marvel Kevin Feige farebbe meglio a sbrigarsi con questo film. L'agenda di Zendaya per il 2024 e il 2025 è praticamente piena, poiché l'attrice dovrà girare un film con Robert Pattinson in autunno, la stagione finale di Euphoria nella prima metà del 2025 e, potenzialmente, Dune: Messiah nell'agosto 2025.

Durante una conferenza stampa con la Critics Choice Association, Tom Holland aveva detto riguardo al prossimo quarto capitolo: "Tutto quello che posso dire è che ci siamo impegnati attivamente in conversazioni su come potrebbe essere una quarta interpretazione del mio personaggio. Dobbiamo realizzare qualcosa che gli renda giustizia. Mi sento molto protettivo nei confronti di Spider-Man".

"Mi sento molto, molto fortunato di aver potuto lavorare a una saga che è migliorata con ogni film, che ha avuto sempre maggior successo ad ogni film, cosa che credo sia davvero rara, e voglio proteggere la sua eredità. Quindi, non ne farò un altro per il gusto tanto per il gusto di farlo. Dovrà valere la pena"