Spider-Man 4: svelata la data d'uscita del film con Tom Holland?

Da un po' di tempo non si hanno più notizie ufficiali circa Spider-Man 4, ovvero il sequel di Spider-Man: No Way Home con Tom Holland di ritorno nei panni di Peter Parker. Tuttavia, un insider potrebbe averne svelato la data d'uscita.

Stiamo parlando del noto scooper che si nasconde dietro l'account Twitter MyTimeToShineHello, che proprio sul social network ha indicato una release date: 28 agosto 2025. L'insider non ha specificato il film di riferimento, ma i suoi follower hanno cominciato a ipotizzare che possa trattarsi della data d'uscita del prossimo film di Spider-Man con Tom Holland protagonista.

Sempre tra i commenti, tuttavia, c'è chi sostiene che il mese di agosto sia piuttosto insolito per il lancio di un film così importante per la Sony e ha suggerito che invece potrebbe trattarsi di una di quelle pellicole cui il pubblico non presta poi molta attenzione.

Ricordiamo che tra i progetti in sviluppo, se rimaniamo in ambito Sony/Marvel, ci sono i film su Kraven the Hunter con Aaron Taylor-Johnson, quello su Madame Web con Dakota Johnson e il film El Muerto. Questi tre film però hanno già date comprese tra il 2023 e il 2024.

Venom 3 è in fase di pre-produzione e Tom Hardy celebra condividendo una scena tagliata del primo film

All'appello manca solo Venom 3 che non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma che dovrebbe uscire prima del capitolo 4 di Spider-Man.