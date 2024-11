Spider-Man 4: Sony ha appena confermato la presenza di Venom?

Sony Pictures Japan avrebbe anticipato un futuro per il personaggio di Tom Hardy, nonostante tutto la fine di Venom non sarebbe ancora giunta.

Il mese scorso, Marvel e Sony hanno finalmente rivelato la data di uscita dell'atteso Spider-Man 4. La nuova avventura dell'Uomo Ragno di Tom Holland uscirà nei cinema il 24 luglio 2026. Probabilmente passeranno molti altri mesi prima di conoscere ulteriori dettagli, a partire dal titolo ufficiale, ma due settimane fa Sony Pictures Japan ha rilasciato un comunicato stampa che sembra anticipare la presenza nel film del Venom di Tom Hardy.

Ecco cosa ha detto Sony Pictures Japan in un comunicato stampa su Spider-Man 4, come riportato da The Cosmic Circus:

"Tom Holland, che interpreta Peter, ha già dato il suo timbro di approvazione alla storia. 'Questo sarà un vero film che i fan potranno amare'. Tom Hardy, che interpreta Eddie Brock nella serie Venom, è pronto a partecipare?"

Sebbene la trilogia Sony di Venom si è ufficialmente conclusa con Venom: The Last Dance, terzo e ultimo capitolo della saga sul simbionte nemico di Spider-Man, lo studio ha lasciato intendere che il personaggio riapparirà in futuro. Non c'è dubbio che la Sony abbia ulteriori piani per il personaggio interpretato da Tom Hardy, e una delle scene dopo i titoli di coda di Spider-Man: No Way Home mostrava sia Brock che il simbionte.

La trasformazione di Tom Hardy in Venom

Che ne sarà del simbionte di Tom Hardy?

Il comunicato stampa diffuso da Sony Pictures Japan include anche una dichiarazione attribuita alla star Tom Hardy in cui si legge: "In effetti non dovrei dire addio a Venom, ma benvenuto alla fase finale (l'ultimo ballo). La storia di Venom non è ancora finita. Ha ancora molto da fare".

Riguardo alla possibilità di lavorare con il connazionale Tom Holland, Hardy avrebbe dichiarato: "Tom Holland è il miglior Spider-Man. Mi piacerebbe lavorare con lui. Se qualcuno avesse bisogno di me, sarei felice di partecipare".

Spider-Man 4: il nuovo titolo genera delle speculazioni sul personaggio di Gwen Stacy

Anche se non ci sono ancora certezze sul futuro di Venom, come ha notato Alex Perez di The Cosmic Circus, Sony Pictures Messico e Brasile hanno accennato alla futura apparizione di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home mesi prima dell'uscita del film. È possibile che la divisione giapponese stia facendo lo stesso adesso anticipando il futuro crossover tra Spider-Man e Venom che i fan invocano da tempo.