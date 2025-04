Sebastian Stan: "Quando Marvel mi ha ingaggiato riuscivo a malapena a mantenermi"

Sebastian Stan ha rivelato in una nuova storia di copertina per Vanity Fair che la sua carriera di attore non stava affatto decollando quando ha ottenuto il ruolo di Bucky Barnes in Captain America: Il primo vendicatore.

Quel ruolo ha cambiato la carriera di Stan: non solo è rimasto con la Marvel per oltre un decennio (a fine mese lo vedremo nell'atteso Thunderbolts), ma l'MCU gli ha dato la possibilità di essere finanziato come attore per contribuire alla realizzazione di diversi film indipendenti molto acclamati, come A Different Man dello scorso anno, che gli è valso un Golden Globe, e il film su Donald Trump The Apprentice, per il quale Stan è stato nominato agli Oscar come miglior attore all'inizio di quest'anno.

"Avevo appena finito di parlare al telefono con il mio business manager, che mi aveva detto che ero stato salvato da 65.000 dollari provenienti dai residui di Hot Tub Time Machine", ha detto Stan a proposito dello stato della sua carriera quando è arrivata l'offerta della Marvel.

L'impatto dei Marvel Studios sulla carriera di Sebastian Stan

Sebastian Stan e Blake Lively in una scena dell'episodio Rufus Getting Married di Gossip Girl

Il co-presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva dichiarato che, nonostante fosse relativamente sconosciuto tranne che per la sua breve partecipazione a Gossip Girl, Stan gli è piaciuto subito perché "si vedeva che aveva così tanto dentro di sé e così tanto dietro quegli occhi. Non lo dimenticherò mai. Ho detto a Stephen Broussard, che era uno dei produttori di Captain America, 'Sarà un buon Bucky, ma sarà un grande Soldato d'Inverno'".

The Apprentice: Sebasian Stan sul tappeto rosso della 77ª edizione del Festival di Cannes

Stan è sempre stato un sostenitore della Marvel e lo scorso anno aveva commentato in questo modo: "Non ho mai fatto parte di un'azienda che mette così tanto cuore e pensiero in ogni cosa. Se la Marvel non ci fosse più, sarebbe un buco enorme da riempire. Non si può semplicemente andare là fuori e smerdare qualcosa senza offrire qualcosa di meglio".

In un'intervista rilasciata lo scorso autunno, Stan aveva aggiunto che, sebbene alcuni fan continuino a criticare la qualità del MCU e l'effetto sismico del franchise sulla cultura cinematografica, lui li considera fondamentali per l'industria dell'intrattenimento nel suo complesso.