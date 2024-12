Spider-Man 4, nuovi dettagli sulla presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield

Dopo la loro apparizione in No Way Home, i due storici interpreti del personaggio potrebbero nuovamente fare ritorno nel prossimo capitolo

Dopo il grande successo di Spider-Man: No Way Home, sono arrivate notizie contrastanti sul possibile ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield nei panni dell'originale arrampicamuri sul grande schermo e della sua controparte in Amazing Spider-Man.

Voci precedenti avevano affermato che Tom Rothman della Sony Pictures e Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, avevano avuto una divergenza di opinioni sulla trama di Spider-Man 4, con quest'ultimo che sperava di ridimensionare gli elementi del Multiverso per un'avventura più piccola. Rothman, invece, avrebbe voluto capitalizzare la spettacolare performance al botteghino di No Way Home riportando Maguire e Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker.

Qualsiasi divergenza tra Rothman e Feige sembra essere stata appianata. Il progetto sta andando avanti con gli sceneggiatori di No Way Home Chris McKenna e Erik Sommers al lavoro sulla sceneggiatura e con il regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton al timone. La data d'uscita del film è stata fissata al 24 luglio 2026.

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

Spider-Man farà squadra con altri amati supereroi Marvel?

Nonostante ciò, continuano a circolare indiscrezioni piuttosto spregiudicate e abbiamo sentito che tutti, da Venom, Knull e i Simbionti a Daredevil, Punisher e Mefisto, sono pronti a comparire nel prossimo capitolo. Ora, Alex Perez di The Cosmic Circus ha condiviso alcuni aggiornamenti che potrebbero darci un quadro un po' più chiaro di cosa aspettarci.

Spider-Man 4, Andrew Garfield: "Il mio ritorno? Non è una supposizione infondata"

Perez ha appreso che sia la Marvel che la Sony "vogliono che questo film sia un film di squadra, alla maniera di Deadpool & Wolverine". Questo potrebbe tradursi in un team-up tra lo Spider-Man di Tom Holland e il Venom di Tom Hardy che uniscono le forze per combattere Knull, ma le fonti di Perez affermano anche che Maguire e Garfield torneranno - e avranno più spazio rispetto a quello avuto in No Way Home.

Il film è stato descritto come una storia prevalentemente ambientata sulla Terra con alcuni elementi multiversali e un cataclisma al livello dei film sugli Avengers. Se anche solo la metà di queste indiscrezioni si rivelerà esatta, è probabile che anche molti altri personaggi potrebbero fare la loro comparsa.