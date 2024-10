Spider-Man 4, Andrew Garfield: "Il mio ritorno? Non è una supposizione infondata"

La star di Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield, ha nuovamente parlato di un suo possibile ritorno nel prossimo Spider-Man 4.

Spider-Man 4 sta per arrivare e la gente si chiede e continua a chiedere ad Andrew Garfield, se tornerà a interpretare Peter Parker. L'ex Amazing Spider-Man ha partecipato al podcast The Happy Sad Confused per discutere del prossimo film dei Marvel Studios. Il conduttore Josh Horowitz ha chiesto alla star di una possibile reunion con Tom Holland e Tobey Maguire. Garfield ha fatto finta di niente, quando l'argomento è stato sollevato.

Spider-Man 4: il Doctor Doom di Robert Downey Jr. sarà nel film con Tom Holland

La risposta di Garfield

"Sì, certo, la tua ipotesi non è infondata. Sì, potrei avere avuto delle conversazioni a riguardo", ha detto sorridendo la star di Spider-Man. Quindi, è chiaro che ci sono delle ipotesi in gioco. Sembra che Garfield sia determinato a interpretare di nuovo l'Uomo Ragno.

The Amazing Spider.Man 2: Andrew Garfield lancia ragnatele

Ad ogni modo, la verità è che il ritorno di Garfield potrebbe essere fuori dal suo controllo. Spider-Man 4 potrebbe prendere diverse strade. In questo momento sui social media circolano molte voci sul fatto che il quarto capitolo sarà una battaglia multiversale contro i simbionti. Se la Sony e i Marvel Studios seguissero questa strada, sarebbe facile inserire un cameo di Garfield. Se invece Spider-Man 4 si limiterà alla battaglia di strada, potrebbe essere un po' più difficile trovare un posto per Tobey Maguire e Garfield in questa narrazione.

Andrew Garfield ed Emma Stone sul set del nuovo Spider-Man

Spider-Man: No Way Home è stato un vero e proprio trionfo al botteghino. Riunire Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire in un film è stato un evento unico nella vita. Ma i registi hanno dovuto convincere Garfield a tornare nei panni dell'Uomo Ragno. Una volta ottenute le garanzie che si sarebbe trattato di un ruolo emozionante e non solo di un cameo divertente, la star si è unita al cast.

Durante il Red Sea Festival dello scorso anno, l'attore ha parlato della sua lunga storia d'amore con questo personaggio e di com'è stato recitare con Holland e Maguire. "Ho amato Spider-Man da quando avevo tre anni", ha spiegato Garfield alla folla gremita. "Andavo spesso in palestra. Mangiavo zuppa e bacche. Mi sono allenato nel parkour e nello yoga. Ho aiutato con la sceneggiatura. In Spider-Man: No Way Home era come se stessimo girando un cortometraggio a basso costo tra amici. Ed è stato il più grande successo della storia del cinema".