Spider-Man 4: i rumor rivelano il cambio di rotta nella trama e l'addio ai Sinistri Sei

Nuove voci circolano su Spider-Man 4, con cambiamenti significativi nei piani originali per la trama del film. Secondo gli ultimi rumor, i Sinistri Sei, uno dei gruppi di villain più iconici dell'universo di Spider-Man, non faranno parte del sequel, contrariamente a quanto emerso in precedenza.

Stando a quanto riferito dall'insider @BeyondReporter, una versione iniziale di Spider-Man 4 prevedeva infatti l'inclusione dei Sinistri Sei, ma i dettagli su chi avrebbe composto il gruppo o i motivi del cambiamento rimangono sconosciuti.

In Spider-Man: No Way Home, il Peter Parker del MCU ha affrontato i cattivi del Multiverso - tra cui Green Goblin, Doctor Octopus, Electro, Sandman e Lizard - ma la squadra non è mai stata completata con un sesto membro. Alcuni speculano che i Sinistri Sei potrebbero finire in un progetto futuro, magari in Spider-Man 6, o in un altro film Sony.

Gli ultimi rumor su Spider-Man 4

Secondo le ultime informazioni, il film avrebbe dovuto essere sviluppato attorno alla minaccia dei Sinistri Sei, ma sembra che i piani siano cambiati. Un altro rumor, lanciato dall'insider @MyTimeToShineH, suggerisce che la sceneggiatura del film stia subendo pesanti riscritture. In particolare, il sito rivela che una bozza iniziale della sceneggiatura, che era piaciuta molto a Tom Holland, è stata bocciata da Kevin Feige, che non la riteneva all'altezza. A causa di questo, il progetto sarebbe in fase di riscrittura e la sceneggiatura non sarebbe ancora pronta.

Locandina di Spider-Man: No Way Home

Un cambiamento interessante potrebbe essere l'introduzione di nuovi personaggi: secondo gli insider, Spider-Man 4 potrebbe ora concentrarsi su Mefisto, il diavolo dell'Universo Marvel, e Ghost Rider. Se queste voci si rivelassero vere, potrebbe trattarsi di una svolta sorprendente, con Peter Parker che potrebbe essere costretto a fare un patto con Mefisto per recuperare la sua vecchia vita. L'ipotesi che Ghost Rider faccia la sua apparizione non è meno interessante: tuttavia, rimane da capire se si tratterà della versione di Nicolas Cage o della nuova incarnazione del personaggio nel MCU.

Come sempre, però, queste informazioni vanno prese con cautela fino a quando non verranno confermate ufficialmente.

Spider-Man: No Way Home, Tom Hollandin una sequenza

Nonostante le incertezze sulla trama, la data di uscita di Spider-Man 4 è stata ufficialmente fissata per il 26 luglio 2026. Il film sarà diretto da Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, mentre la sceneggiatura è affidata a Chris McKenna ed Erik Sommers, che hanno già lavorato sui precedenti capitoli di Spider-Man nel MCU.