Spider-Man 4, due eroi Marvel appariranno nel film? [SPOILER]

Lo sviluppo di Spider-Man 4 è ricominciato dopo la fine dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, anche se Marvel e Sony non hanno ancora effettuato un annuncio ufficiale. Eppure iniziano già a circolare rumor sulla trama, come quello che vi stiamo per riportare di seguito.

Stando a quanto svelato dall'insider Daniel Richtman, ben noto ai fan dell'MCU, nella versione attuale della sceneggiatura è presente Daredevil in un "ruolo sostanziale". E non è tutto; pare che gli studios vogliano inserire un altro supereroe del Marvel Cinematic Universe nella pellicola, e al momento stanno considerando di includere Ant-Man come eroe di supporto.

Negli ultimi giorni si è diffuso un folle nuovo rumor sulla trama di Spider-Man 4 che potrebbe anticipare il ritorno di un noto villain dell'Uomo Ragno. Stando a quanto riporta il noto insider Daniel RPK, l'Avvoltoio farà il suo ritorno nel prossimo film dedicato all'Arrampicamuri con protagonista Tom Holland.

Ma com'è possibile? Nel film Spider-Man: No Way Home, a causa dell'incantesimo di Doctor Strange, alcuni personaggi sono stati spediti via dall'MCU... tra cui l'Avvoltoio, che è stato teletrasportato nell'universo di Morbius. Le opzioni sono due: o troveranno un modo per farlo tornare nell'MCU tramite il Multiverso, oppure i Marvel Studios ignoreranno completamente quanto fatto da Sony Pictures nel loro film.