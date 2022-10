Spider-Man 4: svelata la data di uscita?

Nel giorno in cui Marvel Studios e Disney riorganizzano il loro calendario delle uscite, un rumor diffuso da The Cosmic Circus suggerisce una possibile data di uscita per Spider-Man 4. Secondo il report fonti anonime indicherebbero il 12 luglio 2024 come data possibile dell'uscita del nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno.

Ovviamente l'informazione, priva di conferme ufficiali, va presa con le pinze, ma se la notizia è plausibile, una data di uscita nel 2024 vedrebbe il ritorno di Tom Holland nel costume di Spider-Man molto prima di quanto i fan si aspettassero.

Una data di uscita nel 2024 collocherebbe Spider-Man 4 alla fine della Fase 5 del MCU, che al momento include altri sei film, il primo dei quali è Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in uscita nel 2023.

L'articolo di The Cosmic Circus specifica che il film potrebbe essere ambientato all'indomani della serie Disney+ Daredevil: Born Again e potrebbe anche includere il simbionte Venom, dopo l'anticipazione in Spider-Man: No Way Home.