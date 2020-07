Spider- Man 3: Tom Holland svela quando dovrebbe finire il lavoro sul set

Tom Holland ha svelato quando potrebbe essere completato il lavoro sul set di Spider-Man 3, il terzo capitolo delle avventure del giovane Peter Parker.

L'attore è attualmente impegnato nelle riprese di Uncharted e ha regalato ai fan un interessante aggiornamento riguardante i suoi progetti futuri.

L'attore Tom Holland, in un video condiviso sulla pagina Patreon di suo padre, ha svelato quali sono i suoi progetti: "Finire Uncharted, finire Spider-Man a febbraio del prossimo anno. Due press tour, forse insieme, che dovrebbero richiedermi sei settimane di lavoro".

La star è attualmente a Berlino per completare le riprese del film Uncharted in cui ha la parte di Nathan Drake. Il progetto lo vede protagonista accanto a Mark Wahlberg.

Prossimamente, inoltre, ritornerà a interpretare l'eroico Uomo Ragno nel terzo capitolo del franchise della Sony prodotto in collaborazione con Marvel.

Nel film si scoprirà cosa accadrà a Peter Parker dopo che Mysterio, il villain interpretato da Jake Gyllenhaal, ha rivelato al mondo l'identità di Spider-Man. Nel cast ci sarà anche J.K. Simmons nella parte di Jonah Jameson.

I fan sono inoltre in attesa di scoprire se le avventure con protagonista Tom Holland avranno un collegamento con Morbius o Venom: Let There Be Carnage.