Spider-Man 3, Tom Holland: "Non so quando inizieranno le riprese"

Tom Holland ha spiegato che non ha idea di quando inizieranno le riprese di Spider-Man 3 a causa della situazione internazionale che ha interrotto la produzione dei progetti televisivi e cinematografici. L'attore è intervenuto durante la trasmissione di Jimmy Kimmel e ha parlato della situazione, oltre a fare una sorpresa al piccolo Billy, figlio del conduttore, che ha compiuto tre anni.

Il giovane interprete di Peter Parker, quando Kimmel gli ha chiesto se il programma è ancora quello di iniziare le riprese a luglio, ha spiegato: "Non ne sono certo. Ero a Berlino per girare un film intitolato Uncharted con Mark Wahlberg. Eravamo pronti a iniziare, siamo andati sul set per il primo giorno di riprese e poi ci hanno fermati e mandati a casa". Tom Holland ha proseguito: "Quindi non so se gireremo prima quel film o Spider-Man, non mi è chiaro. Ma entrambi i film verranno fatti e saranno davvero forti, gli script sono fantastici, qualsiasi cosa accadrà andrà bene".

Uncharted si basa sul videogame realizzato da Naughty Dog per PlayStation e la sceneggiatura è stata scritta da Rafe Judkins in collaborazione con Art Marcum e Matt Holloway, già nel team di Iron Man.

Il protagonista sarà il giovane destinato a diventare un cacciatore di tesori, di cui si racconteranno le "origini". Sul grande schermo si seguiranno le prime avventure del discendente dell'esploratore Sir Francis Drake, un cacciatore di tesori chiamato Nate Drake, convinto di sapere dove si trova El Dorado. La sua ricerca lo vede però scontrarsi con un rivale e la situazione viene complicata quando dei discendenti, geneticamente modificati, dei nazisti e dei conquistatori spagnoli, attaccano chi spera di scoprire i veri segreti del tesoro.

I videogame sono stati creati da Naughty Dog e hanno venduto fino a questo momento oltre 41 milioni di copie.

Uncharted 4: altro che Indiana Jones, Nathan Drake sì che è invecchiato bene!