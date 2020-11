Spider-Man 3: Peter e MJ in volo in un nuovo video girato sul set

In un video girato sul set di Spider-Man 3 si vedono Peter Parker e MJ, ruoli affidati a Tom Holland e Zendaya, prendere il volo.

Le riprese di Spider-Man 3 sono in corso ad Atlanta e dal set arriva un video che mostra quelli che sembrano essere Tom Holland e Zendaya, o le loro controfigure, impegnati in una scena d'azione.

Nel filmato si vedono i due giovani compiere un breve un salto nel vuoto e atterrare seguiti dalle telecamere.

La produzione di Spider-Man 3 ha ormai preso il via ad Atlanta e sul set è stato avvistato nei giorni scorsi anche Benedict Cumberbatch: Doctor Strange dovrebbe infatti diventare una presenza in stile mentore per Peter Parker dopo la morte di Tony Stark e il fatto che la sua vera identità è stata svelata da Mysterio.

Nel cast dell'atteso lungometraggio, prodotto da Sony in collaborazione con Marvel, ci saranno anche Marisa Tomei, Jacob Batalon, Jamie Foxx e Tony Revolori nuovamente diretti da Jon Watts, mentre alla produzione ci saranno Amy Pascal e Kevin Feige.

Tom Holland è arrivato ad Atlanta per riprendere il ruolo del giovane eroe dopo aver concluso le riprese di Uncharted, l'atteso progetto tratto dall'omonimo videogioco. Zendaya, invece, durante la pandemia, ha girato il film Malcolm & Marie accanto a John David Washington.