Spider-Man 3: Kevin Smith chiarisce le voci sulla presenza di Daredevil

Spider-Man 3 potrebbe riportare sul grande schermo Daredevil e Kevin Smith ha voluto chiarire l'indiscrezione che aveva recentemente condiviso con i suoi fan. Il terzo capitolo della avventure di Peter Parker con star Tom Holland dovrebbe arrivare nei cinema nell'estate 2021, tuttavia per ora non sono trapelati spoiler riguardanti la trama o i personaggi che potrebbero apparire nel cinecomic.

La presenza di Matt Murdock, avvocato di giorno e vigilante di notte, secondo alcuni fan sarebbe giustificata dalla situazione in cui si troverà il giovane eroe nel prossimo film. Peter Parker, interpretato da Tom Holland, è stato infatti accusato con un video da Mysterio e la sua doppia identità è stata svelata. J. Jonah Jameson, inoltre, lo considera un pericolo per la comunità. Il ragazzo potrebbe quindi aver bisogno di un aiuto dal punto di vista legale.

Kevin Smith ha ora scritto su Twitter parlando di Spider-Man 3: "Anche se pure io spero che questa indiscrezione sia vera, per favore ricordatevi che ne ho parlato in Fat Man Beyond dopo aver letto la notizia su internet, come tutti gli altri. Questo vuol dire che non ho informazioni grazie a fonti interne. Come più o meno tutti, sono solo un fan pieno di speranza".

Perspective: While I, too, hope this rumor is true, please remember that I only talked about it with @marcbernardin on #FatManBeyond after I read about it on the internet, just like everyone else. This means I have no inside info. Much like everybody else, I'm just a hopeful fan. https://t.co/t8Kn080UIY — KevinSmith (@ThatKevinSmith) March 17, 2020

L'attore Charlie Cox potrebbe forse riprendere la parte di Daredevil che ha interpretato in occasione della serie Marvel prodotta per Netflix, cancellata suscitando un po' di malumore tra i fan dello show. Per ora, tuttavia, bisogna solo sperare, proprio come ha consigliato Smith.