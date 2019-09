Spider-Man 3: Charlie Cox di Daredevil sarà l'avvocato di Peter Parker?

In Spider-Man 3 ci sarà anche Daredevil. Per ora si tratta di una indiscrezione da parte di We Got This Covered, ma pare che Charlie Cox sia stato contattato dalla produzione per riprendere il ruolo dell'iconico avvocato cieco, con i super poteri, Matt Murdock, per fare da spalla a Peter Parker nella nuova avventura de L'Uomo Ragno.

D'altronde, come riporta il giornale americano - a cui si devono gli scoop sul villain di Black Widow e del Mandarino in Shang-Chi - visto come va a finire Spider-Man: Far From Home è lecito pensare che Tom Holland abbia seriamente bisogno di assistenza legale e non solo e chi potrebbe farlo meglio di Matt Murdock di Daredevil? Al momento Charlie Cox non ha commentato la notizia, così come da parte della Marvel non è arrivata nessuna conferma ufficiale, ma non è improbabile che a stretto giro si venga a sapere qualcosa di più. Il nuovo accordo tra Sony e Marvel ha infatti dato una accelerata al nuovo progetto su 'Spidey', la cui uscita è fissata per la metà di luglio del 2021.

Daredevi: Charlie Cox in una delle prime immagini della serie

Il tempo stringe, tenendo conto anche dell'imponente programmazione dei titoli da qui ai prossimi anni. Un vero e proprio tour de force per la Casa delle Idee che, grazie anche al canale Disney+, ha ampliato le linee narrative aprendosi alla serialità con le nuove storie su Loki, Wanda e Visione, Falcon e il Soldato d'Inverno. Solo per citare quelle in dirittura di arrivo.