Spencer, Kristen Stewart: "Interpretare Lady Diana mi ha fatto sentire più alta"

Dopo il successo dell'anteprima in concorso a Venezia 2021 di Spencer, Kristen Stewart è tornata a parlare della performance nei panni della Principessa Diana svelando che si è trattato di un lavoro fisico che l'ha fatta perfino sentire più alta durante le riprese.

Spencer: Kristen Stewart in una nuova foto del film

Spencer ricostruisce i tre giorni di Natale dei primi anni '80 durante i quali la Principessa Diana, soffocata dai rituali della famiglia reale, matura l'intenzione di separarsi dal marito Carlo.

"Ho provato più piacere nella mia fisicità nel fare questo film che in qualsiasi altra cosa. Mi sentivo più libera e viva e in grado di muovermi, e perfino più alta" ha dichiarato Kristen Stewart durante la conferenza stampa veneziana.

Questa rivelazione non dovrebbe sorprendere: la principessa Diana è una figura iconica con un'eredità particolarmente complessa. La sua immensa popolarità è parte del motivo per cui rimane ancora oggi un personaggio così ricco di fascino. Anche la sua interprete ne è consapevole tanto da dichiarare:

"Tutti si sentono come se la conoscessero. È questo che c'è di bello in lei, è accessibile. Ti senti come se fossi sua amica, come se fosse tua madre. Ma per ironia della sorte, era la persona più inconoscibile".

Spencer, Pablo Larraín: "Volevo fare un film che piacesse a mia madre"

Qui trovate la recensione di Spencer, focus sull'infelicità di Diana e sulla sua crisi coniugale. Le prime reazioni della stampa a Venezia 78 parlano di una Kristen Stewart da Oscar. Parlando della sua performance, la Stewart aggiunge:

"Ci sono persone dotate di un'energia innegabile e penetrante. La cosa veramente triste di Diana è che, per quanto normale, casual e disarmante così com'era, immediatamente si è sentita isolata e sola. Ha fatto sentire il suo sostegno a tutti gli altri regalando loro questa luce e tutto ciò che voleva era riaverla".