Spencer, le prime reazioni della stampa a Venezia 78: "Kristen Stewart da Oscar"

Spencer è stato presentato in Concorso in anteprima mondiale alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia: quali sono state le reazioni della stampa che ha visto il film?

Spencer è uno dei film più discussi degli ultimi giorni, complice la presentazione in anteprima mondiale nel corso della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Pablo Larrain è tornato in Laguna per presentare in Concorso il suo ritratto della Principessa Diana Spencer. Ma quali sono state le reazioni della stampa internazionale alla visione del film con Kristen Stewart?

Rafael Motamayor di Collider ha dichiarato a proposito di Spencer: "Spencer è gioioso e malinconico ma anche il tributo non tanto a una Principessa quanto a una donna la cui vita è stata spezzata fin troppo presto. Kristen Stewart è una forza della natura. Il film è anche un perfetto adattamento accidentale di A Christmas Carol".

Ben Rolph di ScreenRant, invece, ha detto: "Spencer è un capolavoro pieno di vita e malinconico. Si abbandona la sala sorridendo ma in modo triste a causa della tragedia che ha segnato la vita di Lady D. Il miglior film dell'anno e Kristen Stewart maestosa. Per piacere, riempitelo di Oscar".

Anche noi di Movieplayer abbiamo parlato dell'ultimo film diretto da Pablo Larrain e interpretato da Kristen Stewart nella recensione di Spencer.

Anche Yasmine Kandil di Discussing Film ha lodato il titolo e ha detto: "Spencer è un trionfo assoluto. Larrain ha dato vita a una rappresentazione personale della Principessa del popolo. Si tratta di una storia esistenzialista basata su ottime performance attoriali e un'estetica mozzafiato".

Alex Billington di FirstShowing.net, poi, ha lodato in primo luogo la performance magistrale di Kristen Stewart e ha scritto: "Spencer, l'ho amato! Kristen Stewart all'apice della sua carriera. Uno straordinario vaffanculo alla Famiglia Reale. La storia esilarante di una donna che realizza di non riuscire a respirare nella gabbia costruitale attorno. Il miglior Larrain dai tempi di No. Ho riso e applaudito con tutto il cuore. Forse, ho anche tifato. La sceneggiatura è gloriosa e deliziosa. Si tratta di un altro film in cui è tutto così ovvio ma, allo stesso tempo, intelligente. L'ho amato per tutta la sua durata, menzione a parte per la colonna sonora!".

Anche Awais Irfan di The Hollywood News ha lodato l'interpretazione di Kristen Stewart e ha raccontato: "Come Jackie, anche Spencer è un biopic molto profondo e intimista illuminato da alcuni flash pop e da una incredibile colonna sonora. La produzione e il costume design assorbono lo spettatore e Kristen Stewart ha fornito la migliore prova della sua carriera".

Infine, Owen Gleiberman di Variety ha dichiarato: "Kristen Stewart si trasforma in Lady Diana nel nuovo capolavoro di Pablo Larrain".