Il principe William e la morte di Lady Diana: "Ero in Scozia e per me fu uno shock"

Il Principe William ha rievocato la morte di sua madre Lady Diana, parlando della Scozia e di come questo paese abbia un significato profondo per lui, visto che qui ha vissuto giorni felici ma anche episodi drammatici, come quando gli fu annunciato che la Principessa di Galles era rimasta coinvolta in un incidente.

La Principessa Diana con i suoi due figli, Harry e William

Sabato, durante il suo tour in Scozia, il principe William ha parlato all'Assemblea generale della Chiesa di Scozia, di cui è Alto Commissario, del grande significato che il paese ha per lui. Come ha spiegato in un video condiviso dalla BBC, la Scozia ha avuto un ruolo in alcuni dei suoi ricordi più tristi, compreso il giorno in cui ha saputo che sua madre, la principessa Diana, era morta. "La Scozia è incredibilmente importante per me e avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Vengo in Scozia da quando ero un ragazzino", ha spiegato il duca di Cambridge, aggiungendo: "Crescendo, ho visto come mia nonna assapori ogni minuto che trascorre qui. E mio padre non è mai più felice di quando cammina tra queste colline. La Scozia è la fonte di alcuni dei miei ricordi più felici ma anche di quello più triste. Mi trovavo infatti al Castello di Balmoral quando mi dissero che mia madre era morta. Ancora sotto shock, trovai rifugio nella parrocchia di Crathie Kirk quella stessa mattina. E negli oscuri giorni di dolore che seguirono, trovai conforto negli spazi aperti della Scozia. Di conseguenza, il legame che sento con questo Paese sarà per sempre profondo".

Tuttavia, il principe William è tornato a sottolineare che la Scozia è stata parte di alcuni dei suoi ricordi più felici. Il duca ha infatti incontrato la sua attuale moglie, Kate Middleton, quando erano entrambi studenti all'università di St. Andrews, in Scozia. "Eppure, accanto a questo doloroso ricordo c'è una grande gioia. Perché è stato qui in Scozia che 20 anni fa ho incontrato per la prima volta Catherine. Inutile dire che la città in cui incontri la tua futura moglie occupa un posto molto speciale nel tuo cuore".

Infine, il reale inglese ha chiarito che la Scozia continuerà ad essere un luogo importante per la famiglia reale per le generazioni a venire e che i suoi figli (il principe George, 7 anni, la principessa Charlotte, 6 anni ed il principe Louis, 2 anni) amano già trascorrere lì il loro tempo. "Anche George, Charlotte e Louis sanno stanno iniziando a costruire i loro ricordi felici qui", ha detto William, concludendo col dire: "Non abbiamo dubbi che cresceranno condividendo il nostro amore e il nostro legame con la Scozia dalle Highlands alla Central Belt, dalle isole agli Scottish Borders".