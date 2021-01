Spencer: Jonny Greenwood dei Radiohead firmerà la score del biopic con Kristen Stewart

Ieri la prima immagine ufficiale di Kristen Stewart nei panni di Lady Diana è rimbalzata sui media. A poche ore di distanza è stato annunciato che a comporre la score del biopic Spencer sarà Jonny Greenwood, compositore e chitarrista dei Radiohead.

Spencer: Kristen Stewart è Lady Diana nella prima foto ufficiale

Un'icona di bellezza come Diana Spencer e un'icona musicale come i Radiohead si uniscono per dar vita a Spencer, biopic diretto dal cileno Pablo Larrain.

The Film Stage svela che Jonny Greenwood si occuperà delle musiche del film interpretato da Kristen Stewart.

La storia sarà ambientata nel corso di un weekend di Natale nel dicembre 1991. Il matrimonio di Diana col Principe Carlo sta implodendo a causa delle infedeltà dell'uomo. Nel 1992 i due si separeranno. Spencer è ambientato poco prima della separazione e mostra una principessa profondamente triste con la mente lontana dai doveri reali.

The Crown 4: Kristen Stewart prende spunto dalla serie per prepararsi al ruolo di Lady Diana

Le riprese di Spencer sono attualmente in corso. In un comunicato stampa Kristen Stewart ha dichiarato:

"Spencer è un tuffo nell'immaginario emotivo di chi fosse Diana in un punto di svolta fondamentale nella sua vita. È un'affermazione fisica della somma delle sue parti, che inizia con il suo nome di battesimo; Spencer. È uno sforzo straziante per lei tornare a se stessa poiché Diana cerca di conservare ciò che il nome Spencer significa per lei."