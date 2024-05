Johnny Greenwood dei Radiohead comporrà le musiche per il nuovo film di Paul Thomas Anderson

Come ha rivelato nel corso di un'intervista al Guardian, Jonny Greenwood comporrà la colonna sonora del nuovo film di Paul Thomas Anderson, ancora senza titolo, con Leonardo DiCaprio protagonista.

Questa sarà la loro sesta collaborazione iniziata ai tempi de Il petroliere e proseguita per tutti i film successivi del regista.

"Sono incredibilmente fortunato che Paul mi assecondi e mi conceda così tanto tempo per sperimentare e comporre [...] Di solito non è così a Hollywood, dove gli autori di colonne sonore sono spesso molto in basso nella catena alimentare della produzione e a volte hanno a disposizione solo una manciata di giorni per realizzare una colonna sonora completa".

Greenwood è attivo nel campo delle colonne sonore per il cinema da quasi due decenni. Ha collaborato con Anderson per molti dei suoi film, realizzando le colonne sonore per Il petroliere del 2007, The Master del 2012, Vizio di forma del 2014, Il filo nascosto del 2018, che gli ha fruttato una nomination agli Oscar, e Licorice Pizza.

Oltre PTA, Greenwood ha collaborato anche con Jane Campion per Il potere del cane, con Lynne Ramsey per A Beautiful Day - You Were Never Really Here e ...e ora parliamo di Kevin, e con Pablo Larraìn per Spencer.

Il nuovo film di PTA è tratto da Thomas Pynchon?

Secondo quanto riportato dallo scooper Daniel Richtman, il film "non sarà un adattamento fedele del romanzo Vineland, ma più una storia ambientata in una realtà alternativa dove il movimento Make America Great Again è continuato per anni e anni negli Stati Uniti, con i ribelli hippie/progressisti che combattono il governo ai giorni nostri. Mentre in Vineland i ribelli hippie sfidavano il governo Nixon. Quindi avrà sì elementi di Vineland, ma reinterpretati per la politica dei giorni nostri".

Leonardo DiCaprio sul set del film di Paul Thomas Anderson sembra Drugo Lebowski

La Warner Bros. ha fissato l'uscita all'8 agosto 2025. Il film, attualmente senza titolo, è ufficialmente interpretato da Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Wood Harris, Alana Haim e Chase Infiniti. Anderson è regista, sceneggiatore e produttore della pellicola, la sua decima in carriera.