Space Jam - New Legends, svelati i poster dei villain della storia

I character poster dei villain di Space Jam: New Legends, con le immagini di Arachnneka, The Brow, We-Fire, White Mamba e Chronos, sono state svelate su Twitter in attesa dell'uscita del film, che arriverà prossimamente sugli schermi di tutto il mondo (Negli Stati Uniti uscirà anche in streaming su HBO Max dal 16 luglio).

I nuovi personaggi che verranno introdotti nel film Space Jam - New Legends e comporranno la "Goon Squad" sono stati interpretati da Nneka Ogwumike, Anthony Davis, Klay Thompson, Diana Taurasi e Damian Lillard.

Il mondo di Space Jam ritornerà sugli schermi a distanza di 25 anni dall'uscita nelle sale del film che aveva come star Michael Jordan e ha incassato oltre 230 milioni di dollari. Ryan Coogler sarà produttore del film, che vede come protagonista il campione LeBron James.

Nel cast ci saranno inoltre il sedicenne Cedric Joe nel ruolo del figlio del campione, Ceyar Wright e Harper Leigh Alexander nella parte degli altri due figli e Sonequa Martin-Green in quella della moglie del campione di basket.

Il film mostrerà Dom, interpretato da Cedric Joe, in difficoltà con il padre perché preferisce creare videogiochi invece che giocare a basket, situazione che attira l'attenzione di un umanoide chiamato Al G Rythm (Don Cheadle). Padre e figlio si ritroveranno così a vivere un'incredibile avventura nel tentativo di fuggire da una realtà virtuale in cui sono intrappolati e avranno bisogno dell'aiuto dei personaggi dei Looney Tunes, ma si ritroveranno anche alle prese con elementi tratti dagli altri film dello studio come Mad Max, Casablanca, Matrix o Wonder Woman.