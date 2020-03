Space Jam 2: LeBron James assicura che il film non subirà ritardi

LeBron James ha assicurato, durante un podcast, che Space Jam 2 dovrebbe arrivare regolarmente nelle sale nel 2021, senza subire ritardi a causa dello stop forzato a molte produzioni hollywoodiane.

Il campione dell'NBA ha infatti partecipato al podcast Road Trippin' e ha parlato dell'attuale situazione del sequel del film che unisce riprese live action e animazione.

LeBron James ha quindi sottolineato: "Space Jam è sempre stato programmato per il giugno 2021. Quindi va tutto bene. E molto del lavoro ora riguarda l'animazione, quindi lavorare al chiuso per noi in realtà va benissimo. Siamo ancora al lavoro".

Lo sportivo ha sottolineato: "Come tutto nel mondo, ogni cosa è un po' rallentata, ma siamo ancora nelle tempistiche previste. Non vedo l'ora. Vorrei fosse possibile farlo uscire in questo periodo e offrire qualcosa da vedere alle persone chiuse in casa. Ma verrà distribuito tra un anno, in estate. Siamo eccitati".

LeBron James sarà il protagonista del film Space Jam 2 che avrà alla regia Malcolm D. Lee, già dietro la macchina da presa di Il viaggio delle ragazze.

Il sequel di Space Jam è stato scritto da Ryan Coogler e Sev Ohganian e dovrebbe raccontare una nuova sfida a basket contro delle creature extraterrestri. Nel cast ci sarà anche l'attore Don Cheadle in un ruolo di cui non sono stati diffusi i dettagli, e Sonequa Martin-Green. Il primo film vedeva coinvolti anche i Looney Tunes, personaggi animati che dovrebbero tornare anche nel secondo capitolo della storia.

Il film aveva conquistato ben 230 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo.