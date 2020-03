Space Jam 2: Jim Carrey riprenderà il ruolo di The Mask?

Jim Carrey potrebbe riprendere il ruolo avuto in The Mask in occasione di Space Jam 2, il sequel del film degli anni '90.

Space Jam 2 potrebbe avere nel proprio cast Jim Carrey che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe riprendere il ruolo avuto in The Mask!

L'indiscrezione, per ora non confermata, sostiene infatti che l'iconico personaggio sia pronto a rientrare in azione sul grande schermo.

A sostenere la presenza della star della comicità nel sequel è il sito We Got This Covered le cui fonti in passato avevano anticipato il ritorno di Bill Murray in Ghostbusters: Legacy e la realizzazione di un nuovo film di Scream.

La produzione di Space Jam 2 sarebbe quindi intenzionata a inserire il supereroe dei fumetti della Dark Horse in versione CGI, coinvolgendo Jim Carrey in veste di doppiatore.

L'iconico personaggio protagonista di The Mask - da zero a mito dovrebbe apparire nel lungometraggio in versione arbitro durante una delle partite di basket che verranno mostrate sul grande schermo.

L'attore, in passato, aveva sostenuto che sarebbe stato disposto a riprendere il ruolo solo se un "filmmaker visionario" fosse stato interessato alla regia del film, tuttavia il sequel di Space Jam non richiederebbe particolare impegno e sarebbe comunque un modo per ricordare il personaggio con ironia e originalità. Bisognerà quindi attendere per avere eventuali conferme o smentite.

LeBron James sarà il protagonista del film Space Jam 2 che avrà alla regia Malcolm D. Lee, già dietro la macchina da presa di Il viaggio delle ragazze.

Il sequel di Space Jam è stato scritto da Ryan Coogler e Sev Ohganian e dovrebbe raccontare una nuova sfida a basket contro delle creature extraterrestri. Nel cast ci sarà anche l'attore Don Cheadle in un ruolo di cui non sono stati diffusi i dettagli.

Il primo film vedeva coinvolti anche i Looney Tunes, personaggi animati che dovrebbero tornare anche nel secondo capitolo della storia.

Il film aveva conquistato ben 230 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo.