Space Jam 2: Don Cheadle nel cast del film sequel

Space Jam 2, il sequel del film Warner Bros., avrà nel suo cast anche Don Cheadle, attore recentemente apparso in Anvengers: Endgame.

Il progetto cercherà di replicare il successo ottenuto nel 1996 dal lungometraggio con star Michael Jordan, arrivato a un incasso di 230 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il protagonista di Space Jam 2 sarà il cestista LeBron James e le riprese sono già in corso, tuttavia non sono stati diffusi i dettagli relativi al ruolo affidato a Don Cheadle. Il sequel, in fase di sviluppo dal 2015, potrà contare sulla produzione di Ryan Coogler che collaborerà con la star dell'NBA e Maverick Carter per riportare sul grande schermo la sfida tra un gruppo di minacciosi alieni e i personaggi dei Looney Tunes. Space Jam 2, in arrivo nelle sale americane il 16 luglio 2021, dovrebbe mostrare il team guidato da Bugs Bunny chiedere aiuto a LeBron James per provare a vincere sul campo da basket una partita incredibilmente importante.

Il film sarà diretto dal regista Terence Miller e potrà contare sulla presenza tra gli interpreti dell'attrice Sonequa Martin-Green, la star della serie Star Trek: Discovery.

Cheadle, prossimamente, sarà protagonista della serie sci-fi Don't Look Deeper, destinata alla nuova piattaforma di streaming chiamata Quibi, ideata da Jeffrey Katzenberg e Meg Whitman. Il progetto può contare sulla presenza nel cast anche di Emily Mortimer e Helena Howard.