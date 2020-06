South Park: su HBO Max sono assenti cinque puntate, ecco il motivo

South Park è arrivato sulla piattaforma di HBO Max, ma i fan hanno notato l'assenza di cinque puntate della popolare serie animata.

Gli utenti del servizio in streaming hanno infatti a disposizione le 23 stagioni prodotte e, per un accordo stretto tra Viacom e South Park Studios, non vengono proposti dei contenuti considerati controversi.

Gli episodi che mancano all'appello rispetto alla lista ufficiale riportata nel sito ufficiale di South Park, sono Super Best Friends della quinta stagione, 200 e 201 che facevano parte della quattordicesima, e Cartoon Wars Part 1 e 2 che erano proposti nella decima.

L'elemento che ha causato qualche polemica e la scelta di non proporli in streaming, nemmeno su Hulu prima del passaggio dello show a HBO Max, è la rappresentazione del profeta Maometto che nella religione islamica è espressamente vietata.

Trey Parker e Matt Stone hanno svelato in passato che la serie era stata al centro di polemica per quell'elemento narrativo e si era persino parlato di minacce terroristiche.