South Park: HBO Max fa causa a Paramount per i diritti streaming in esclusiva della serie

Warner Bros Discovery, in quanto proprietario di HBO Max, ha fatto causa a Paramount Global, affermando che quest'ultima, South Park Digital Studios LLC ed MTV Entertainment Studios avrebbero cospirato per dirottare i contenuti della serie a cartoni animati a Paramount Plus dopo che la Warner ha pagato 500 milioni di dollari per i diritti esclusivi di streaming.

South Park: Un'immagine del Vaccination Special

HBO Max aveva annunciato nell'ottobre 2019 di aver vinto i diritti di streaming esclusivi per South Park, con tutte le 23 stagioni dello spettacolo disponibili sul servizio e tre nuove stagioni che debutteranno 24 ore dopo la prima su Comedy Central.

Nel testo della causa, depositata venerdì presso il tribunale dello stato di New York, Warner Bros Discovery afferma che gli imputati "si sono imbarcati in un piano pluriennale per approfittare ingiustamente di Warner/HBO violando il contratto e rubandone il contenuto" una volta che Paramount ha deciso di lanciare la sua propria piattaforma streaming.

South Park: Meghan Markle è "sconvolta e infuriata" dalla sua rappresentazione nello show

Ovviamente, non stupisce affatto l'attaccamento di Paramount Global a South Park, dato che è stato di uno dei prodotti di punta del canale Comedy Central per oltre 25 anni, ora giunto alla sua 26esima stagione, ma ciò non giustifica la violazione di un contratto di esclusiva.

Al momento, i rappresentanti di Paramount, MTV e South Park non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Vi daremo presto nuovi aggiornamenti sulla vicenda.