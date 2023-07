South Park: un'azienda ha realizzato degli episodi interamente generati dall'IA

Una società statunitense ha potuto ricreare un episodio di South Park utilizzando l'intelligenza artificiale, permettendo anche agli utenti di essere la star dello show.

Fable Simulation ha creato uno strumento di intelligenza artificiale in grado di creare brevi episodi originali del celebre cartone animato. "Non solo i dialoghi. Anima, fa le voci, fa il montaggio", ha dichiarato l'amministratore delegato della società, Edward Saatchi, al sito Web GamesBeat.

Lo strumento, chiamato AI Showrunner, consente agli utenti di inserire un prompt di una o due frasi che genera un intero episodio e può creare un personaggio in base all'aspetto e alla voce dell'utente.

L'intelligenza artificiale generativa, il termine generico per i sistemi tecnologici che producono testi e immagini convincenti da prompt, ha catturato l'immaginazione del pubblico dal lancio di ChatGPT a novembre. Ha anche un ruolo fondamentale negli attuali scioperi di sceneggiatori e attori a Hollywood, che si stanno interrogando su come dividere i profitti nell'era dello streaming digitale.

Saatchi ha sottolineato che questo strumento per riprodurre South Park, prodotto senza le autorizzazioni del copyright, è stato realizzato puramente per la ricerca e non sarà disponibile per l'uso pubblico.

"Abbiamo realizzato l'episodio di South Park come esempio per la ricerca e per mostrare la TV generativa. Non vogliamo trarne profitto e non lo stiamo rendendo pubblico alle persone. Ci siamo resi conto che era difficile illustrare come funziona il modello senza un confronto", ha detto.

I creatori di South Park avevano ideato un intero film deep fake che avrebbe usato il volto di Donald Trump

Poi ha aggiunto che i creatori dello show, Trey Parker e Matt Stone, così come l'emittente dello show, la Comedy Central di proprietà della Paramount, non erano stati contattati per l'esperimento.