South Park: Meghan Markle è "sconvolta e infuriata" dalla sua rappresentazione nello show

Meghan Markle non ha preso per niente bene la rappresentazione satirica sua e del marito, il Principe Harry, nell'episodio di South Park a loro dedicato, intitolato The Worldwide Privacy Tour. Meghan sarebbe talmente sconvolta e infuriata da valutare le vie legali.

Una fonte ha rivelato a The Spectator la reazione furiosa di Meghan Markle, talmente "infastidita dall'episodio di South Park, che si rifiuta di guardarlo tutto".

South Park: I protagonisti in una scena del Vaccination Special

Sebbene il Duca e la Duchessa del Sussex non siano stati nominati direttamente nell'episodio, questo presenta personaggi descritti come reali canadesi e soprannominati "il principe e sua moglie", il che chiaramente è un richiamo alla coppia. Nella parodia, la giovane coppia reale chiede privacy mentre al tempo stesso attira l'attenzione su di sé in modo caotico.

Lo show definisce anche il personaggio della "moglie" una "ragazza della confraternita, attrice, influencer e vittima", al che lei risponde: "Sì, sono proprio io".

Il principe e sua moglie, che indossa un abito rosa molto simile agli outfit di Meghan Markle, vedono pubblicato anche il libro del principe, intitolato Waaagh, la cui copertina richiama il libro di memorie del principe Harry, Spare.

A un certo punto durante l'episodio, il principe e sua moglie fanno un'apparizione nel talk show Good Morning Canada. I due entrano con in mano cartelli che chiedono privacy prima di sedersi per discutere il nuovo libro di memorie del principe.

Suits: Meghan Markle in un'immagine promozionale della quarta stagione

Durante la conversazione, il conduttore chiede, riferendosi chiaramente all'ex serie televisiva di Meghan Markle, Suits, e alla sua carriera a Hollywood: "Non è vero, signore, che la sua discutibile moglie ha un suo programma televisivo e frequenta celebrità? Beh, penso solo che alcune persone potrebbero dire che la sua moglie stronza amante di Instagram in realtà non voglia la sua privacy".

"Come osa, signore!" grida con rabbia il principe. "La mia moglie stronza amante di Instagram ha sempre voluto la sua privacy!"

Il commentatore reale Neil Sean ha affermato che potrebbero esserci conseguenze legali per gli autori di South Park: "Il loro team legale sta dando un'occhiata all'episodio per vedere cosa c'è che non va e cosa potrebbe essere trasformato in una denuncia. Questa sembra essere la loro linea d'azione piuttosto che ridere, godersi il momento e mostrare al mondo che loro hanno capito l'ironia".