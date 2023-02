South Park: la data di uscita della stagione 26, in onda su Comedy Central

La data di uscita ufficiale di South Park 26 è stata finalmente rivelata: a partire da giovedì 16 febbraio alle 23.00 arriva, in prima visione assoluta su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW), arriva la 26ª stagione della serie serie animata vincitrice di cinque Emmy e di un George Foster Peabody Award.

La scorsa estate, Comedy Central ha celebrato lo storico 25° anniversario della serie più longeva della TV con "South Park: The 25th Anniversary Concert". Girato al Red Rocks Park and Amphitheatre, il concerto, con Trey Parker e Matt Stone, Primus e Ween, e che ha visto la speciale partecipazione della band RUSH, è stato presentato in prima visione assoluta in Italia il 31 ottobre 2022, esattamente venticinque anni dopo il debutto della serie su Comedy Central, ed è attualmente disponibile su Paramount+.

South Park: un'immagine tratta dagli episodi della serie animata

Le avventure di Kenny e i suoi amici continuano su Paramount+, con contenuti prodotti in esclusiva streaming tra cui "SOUTH PARK: THE STREAMING WARS PART 1 & 2", "SOUTH PARK: POST COVID" e "SOUTH PARK: POST COVID: THE RETURN OF COVID". Inoltre, tutte le passate stagioni di South Park - compresa la stagione 26 che sarà disponibile dal 17 febbraio - sono visibili sul servizio streaming.

La serie viene trasmessa negli Stati Uniti su Comedy Central dal 13 agosto 1997, contando un totale di 320 episodi ripartiti su 26 stagioni. In Italia South Park è stata trasmessa inizialmente su Italia 1 dal 6 gennaio 2000 all'8 maggio 2003 e su Comedy Central dal febbraio 2005.