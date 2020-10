South Park 23: in arrivo la maratona degli episodi e la linea di vestiti

Su Comedy Central è in arrivo la maratona di South Park, 23esima stagione, e arriva per gli appassionati anche la linea di vestiti di Octopus: ecco i capi!

Su Comedy Central è in arrivo un imperdibile momento maratona: una domenica sera in compagnia di South Park, i personaggi cartoon più perfidi e offensivi della televisione, ideati da Matt Stone e Tray Parker nel 1997 e che sono una importantissima icona di Comedy Central. In più attenzione per i fan alla linea di vestiti a tema, tra T-Shirt e Hoodies Octopus!

In attesa della ventiquattresima stagione, domenica 25 ottobre alle 23.00 va in onda una maratona serale con gli episodi più belli, divertenti e crudi della ventitreesima stagione, solo su Comedy Central (canale Sky 128 e in streaming su NOW TV). La serie si prende gioco della società in tutte le sue sfaccettature contemporanee, e in questa stagione i cittadini di South Park si scontrano con No vax convinti, vegetariani irreprensibili, il cibo spazzatura e un atleta transgender, senza farsi mancare lo showbiz americano, ricreando personaggi come Harvey Weinstein.

Ma le novità non sono finite: per celebrare la serie è in vendita la capsule collection di Octopus composta da 3 Hoodie Sweatshirt e 3 T-shirt con i personaggi più amati del cartoon. Tutti i capi Octopus Brand sono disegnati e prodotti in Italia. La capsule collection è acquistabile allo IUTER Store Milano e su octopusbrand.com. Octopus Brand nasce nel 2006 a Milano da una visione: una grafica estremamente forte e decorativa disegnata a mano da Giorgio Di Salvo. Concepita per durare una stagione, Octopus è ormai diventato - stagione dopo stagione, anno dopo anno - un design iconico e collezionabile.