Soul: Kemp Powers svela cosa è accaduto al Signor Muffole alla fine dell'avventura di Joe Gardner

Soul, il nuovo film Pixar arrivato su Disney+ a Natale, ha lasciato in sospeso il destino del Signor Muffole, il gatto che ha un ruolo fondamentale nella storia, e ora lo sceneggiatore Kemp Powers ha svelato cosa accaduto al simpatico animale.

Nel lungometraggio Joe Gardner, tornando nel suo mondo, si ritrova per errore nel corpo dell'animale che era stato portato nella sua stanza per una sessione di pet therapy.

L'anima del Signor Muffole, all'inizio di Soul, sembra quindi sia stata trasportata nell'aldilà, apparendo nello stesso posto in cui si sveglia Joe dopo essere caduto nel tombino.

Il regista Pete Docter ha ammesso che una delle domande che gli vengono poste più spesso mentre stavano realizzando il film era 'cosa è accaduto all'anima del gatto?'.

Kemp Powers ha così chiarito: "Il gatto aveva nove vite, per rispondere alla domanda su come il gatto è ritornato indietro. Abbiamo realizzato gli storyboard di un'intera sequenza che mostrava il modo in cui il Signor Muffole è tornato nel suo corpo. Stavamo pensando di mostrarla sui titoli di coda, ma era un po' troppo sciocca a livello di tono della storia".

Molti fan, dopo la pubblicazione del tweet, hanno chiesto a Powers e Docter di realizzare un cortometraggio totalmente dedicato all'avventura vissuta dal Signor Muffole mentre Joe si trovava nel corpo sbagliato.

Attualmente non c'è alcuna conferma che questo desiderio degli spettatori verrà realizzato e non resta che attendere per scoprire se l'adorabile gatto ritornerà sugli schermi in qualche modo.

