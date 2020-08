Sotto il sole di Riccione: "Un sequel? Con Netflix se ne era parlato ma..."

Sono trascorsi quarant'anni circa tra un film e l'altro, ma sotto il sole, gli italiani hanno sempre voglia di libertà in estate. Almeno questa è l'idea di Enrico Vanzina che ha voluto confidare in merito a due suoi successi, Sapore di mare e Sotto il sole di Riccione. E di quest'ultimo, racconta anche se ci sarà un sequel su Netflix.

Nell'intervista al Corriere di Bologna, lo sceneggiatore romano Enrico Vanzina ha raccontato come sono cambiati i "costumi" del popolo italiano, tra un'estate al Sapore di mare e un'estate Sotto il sole di Riccione, successo senza precedenti su Netflix:

Sotto il sole di Riccione: una scena del film

_"In Sapore di mare, raccontiamo un'epoca diversa. Allora il Paese si fermava e le vacanze erano lunghissime, c'era un tempo più dilatato per conoscere persone nuove, oggi si fa tutto più in fretta. Ma quel senso di evasione e di cambiamento continua ad esistere. Oggi le nuove generazioni guardano agli anni '80 attratti dagli echi che riportano il senso di libertà di quegli anni. In quegli anni, però, le vacanze dei giovani risentivano della presenza delle famiglie. Ora i ragazzi viaggiano in gruppo, uniti, insieme. E connessi."

"Sotto il sole di Riccione è uscito l'1 luglio durante un'estate che nessuno sapeva come sarebbe andata" - ha continuato Vanzina - "E penso che il successo di questo film sia proprio dato dovuto alla sua capacità di portare ottimismo, libertà. Al centro della trama, c'è un'estate che tutti, specie i ragazzi, vorrebbero riavere. Quest'anno, lo vedo anche qui a Riccione, la grande differenza rispetto al passato è la mancanza degli stranieri. È un'estate italiana, credo irripetibile. È un periodo meraviglioso anche per la commedia: perché le persone in vacanza possono assumere personalità diverse dal quotidiano. Persone non ricche che fingono di esserlo, persone sposatissime che si spacciano per single. Forse anche per questo non farò il sequel. In Romagna ora è così e poi non mi piacciono molto i sequel. Anche se con Netflix se n'era parlato. Comunque non è detto che se ci sarà un sequel, questo sarà poi ambientato di nuovo a Riccione. Magari sarà in America!"