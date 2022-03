Sophie Turner interprete e produttrice di Girl Who Fell From the Sky, ispirato a una storia vera

Sophie Turner interpreterà un'adolescente viva per miracolo dopo un incidente d'aereo che si ritrova a dover sopravvivere nella giungla amazzonica nel film Girl Who Fell From the Sky.

Lotus Entertainment e Stan & Deliver Films hanno scelto Sophie Turner come protagonista e produttrice del film Girl Who Fell From the Sky, ispirato a una storia vera. Stan Brooks dirigerà il film dopo aver adattato la sceneggiatura dal libro di Juliane Koepcke e Beate Rygiert.

X-Men: Dark Phoenix, un primo piano di Sophie Turner

Sophie Turner interpreterà Juliane Koepcke, una liceale che finisce per essere l'unica sopravvissuta allo schianto del 24 dicembre 1971 del volo LANSA 508 nella foresta pluviale peruviana. La diciassettenne si trovava sul volo alla vigilia di Natale con sua madre per raggiungere suo padre quando il Lockheed L-188A Electra in rotta da Lima a Pucallpa è volato direttamente in un temporale ed è stato colpito da un fulmine. L'aereo è stato incenerito; Koepcke è stata espulsa, ancora legata al sedile. È caduta per 10.000 piedi prima che la coltre della foresta pluviale amazzonica interrompesse la sua caduta e le salvasse miracolosamente la vita. Da lì, l'adolescente ha lottato per sopravvivere a un calvario di 11 giorni, vagando attraverso la giungla insidiosa, prima di essere tratta in salvo.

Sophie Turner e Joe Jonas hanno in casa il trono di Sansa di Game of Thrones

Il film vedrà l'interprete de Il trono di spade Sophie Turner per gran parte del tempo da sola davanti all'obiettivo.

Di recente l'attrice si è misurata con il ruolo di Jean Grey nel cinecomic di Simon Kinberg X-Men: Dark Phoenix, uscito nel 2019.