Sophie Turner e Joe Jonas hanno in casa il trono di Sansa di Game of Thrones

Sophie Turner e il marito Joe Jonas hanno deciso di portare il trono di Sansa dal set di Game of Thrones direttamente tra le proprie mura domestiche. Ad un anno dalla fine dello show HBO, l'attrice ha pubblicato su Instagram un'immagine che mostra come finalmente Sansa abbia ottenuto il suo trono. Da Grande Inverno a casa Turner/ Jonas il passo è breve.

Sophie Turner ha pubblicato una foto del trono di legno in una delle storie del suo profilo, con la didascalia che recita:"Bentornato a casa", confermando la presenza dell'ambito trono nell'abitazione in cui vive col marito e, da poche settimane, con la piccola Willa.

Sophie ha recitato in tutte le otto stagioni de Il trono di spade, dai 13 ai 23 anni. In ricordo dell'episodio finale, l'attrice ha pubblicato un post tributo alla serie e al suo personaggio:"Sansa, grazie per avermi insegnato resilienza, coraggio, e cos'è veramente la forza. Grazie per avermi insegnato ad essere gentile, paziente e guidare con amore. Sono cresciuta con te. Mi sono innamorata di te a 13 anni e ora 10 anni dopo... a 23 ti lascio alle spalle, ma non lascerò mai indietro quello che mi hai insegnato".

"Allo show e alle persone incredibili che lo realizzano, grazie per avermi dato le migliori lezioni di vita e di teatro che avrei potuto chiedere. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi. Grazie per avermi dato questa possibilità in tutti questi anni. E infine ai fan. Grazie per esservi innamorati di questi personaggi e per aver sostenuto questo show fino alla fine... Mi mancherà più di ogni altra cosa".