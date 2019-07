Sophie Turner, la Bottle Cap Challenge della star de Il Trono di Spade

Sophie Turner ha partecipato alla virale Bottle Cap Challenge, portando a casa un risultato amatissimo dai fan de Il Trono di Spade.

Nonostante fosse in luna di miele, la Sansa Stark della HBO ha postato un video direttamente dall'aereo, struccata e sotto jet-lag, in cui sembra iniziare una mossa particolare per poi finire con un colpo di scena. Di solito la gente online usa i calci per aprire le bottiglie, mentre già ci sono state eccezioni esilaranti come quella di Mariah Carey che ha deciso di stappare uno champagne con un acuto.

Ma Sophie Turner ha deciso di 'uccidere' la sfida. Nel video, apre la bottiglia semplicemente a mano, dopo aver guardato in camera e aver detto "Smettetela. Ora." e aver dato un grosso sorso di vino rosso.

Sophie nell'ultimo periodo è stata su tutte le prime pagine dopo il suo matrimonio con Joe Jonas, avvenuto con due cerimonie: la seconda è stata celebrata in Provenza con parenti e moltissimi amici, e proprio Sophie ha diffuso la prima foto ufficiale, ma la prima è stata una sorpresa per tutti e il mondo intero ne ha conosciuto l'esistenza solo per colpa dell'entusiasmo social di Dj Diplo, invitato. Ricordando - si fa per dire - quella folle serata in un'intervista con il magazine Grazia, Sophie ha ammesso: "Non ricordo molto di quella notte, penso di essermi divertito ma anche di aver bevuto un po' troppo".