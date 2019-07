Sophie Turner: su Instagram le foto del matrimonio in Provenza con Joe Jonas!

Sophie Turner ha sposato il suo Joe Jonas con un secondo matrimonio e su Instagram sono apparse le prime foto ufficiali dell'evento, che si è tenuto lo scorso fine settimana in Provenza.

Due mesi fa proprio via Instagram era arrivata la sorpresa del loro matrimonio lampo a Las Vegas. La cerimonia che Sophie Turner e Joe Jonas hanno organizzato in Francia, però, è stata decisamente più ufficiale e ha visto decisamente salire il numero degli invitati e il tenore degli abiti, come testimoniano gli scatti diffusi (ancora una volta via Instagram) non solo da alcuni dei partecipanti ma dagli stessi sposi che, a distanza di pochi giorni dal rito, ha voluto festeggiare virtualmente con i fan pubblicando, su entrambi i profili, la stessa immagine che li vede felici, bellissimi e, naturalmente, marito e moglie.

Lo scatto condiviso sia da Sophie Turner che da Joe Jonas ha collezionato complessivamente quasi 9 milioni di like, ma non è stato il solo ufficiale. Appena 2 ore prima era stato Nicolas Ghesquiere, direttore creativo di Louis Vuitton, a pubblicare, ancora sul social network, la prima foto dello splendido abito bianco di Sophie. Con un piccolo giallo: è non è Maisie Williams la ragazza che appare nella foto, riflessa nello specchio, accanto allo stilista?

A proposito di Maisie Williams, fedele compagna di set de Il Trono di Spade della sposa, nonchè sua migliore amica nella vita privata e damigella d'onore: l'interprete di Arya Stark ha postato una sola foto della sua partecipazione al matrimonio, che la vede completamente vestita di bianco, insieme al fidanzato, pronta per il White Party voluto dagli sposi durante la serata precedente al giorno del (secondo) sì.