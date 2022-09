Sonic Prime: Netflix svela il teaser trailer della serie animata

Primo sguardo al teser trailer di Sonic prime,. la serie in animazione ispirata all'universo dei videogame di Sonic, in arrivo su Netflix entro fine 2022.

Netflix ha diffuso il primo teaser trailer della serie animata in CG Sonic Prime, che vede il ritorno in azione del mitico riccio blu protagonista di una serie di videogame e ora anche di film. Netflix ha confermato che la serie avrà la sua premiere in streaming entro fine anno.

Da quanto anticipato finora sappiamo che a fianco di Sonic, lo show vedrà la presenza fissa di Shadow the Hedgehog, Big the Cat e Froggy. I primi materiali video hanno svelato combattimenti tra Shadow e Sonic, ma anche una lotta con un gigantesco mech con il Dr. Eggman, storico antagonista dei videogame.

Come svela la sinossi di Sonic Prime, le avventure piene di azione di Sonic the Hedgehog si animano quando uno scontro con il dottor Eggman si traduce in un evento che sconvolge l'universo. Nel disperato tentativo di ricostruire la sua realtà principale e salvare i suoi vecchi amici, Sonic corre attraverso lo Shatterverse, scoprendo mondi strani e arruolando nuovi amici in un'avventura epica.

Come notato sopra, Sonic Prime di Sega, WildBrain Studios e Man of Action Entertainment rilascerà la prima serie di episodi su Netflix nell'inverno 2022. La serie animata in CG presenterà in anteprima un singolo episodio di 40 minuti e sette episodi da 20 minuti. Il cast vocale include Deven Mack, Ashleigh Ball, Shannon Chan-Kent, Brian Drummond, Vincent Tong, Ian Hanlin, Kazumi Evans e Adam Nurada.