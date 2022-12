Sonic Prime, la recensione della nuova serie animata Netflix: un Riccio nel multiverso

La recensione di Sonic Prime, il ritorno in chiave animata del personaggio Sega in un prodotto tecnicamente ricercato nella sua sufficienza ma appassionante e divertente soprattutto per i più piccoli per le idee che mette in campo.

"Pensa solo a quante altre storie si possono raccontare usando gli stessi otto personaggi e quattro luoghi. Possibilità illimitate".

Una verità adattabile a ogni contesto dell'entertainment narrativo, questa citazione introduttiva, ma ancora più emblematica in contesto Sonic. Questo perché la frase è pronunciata proprio alla fine di Sonic Boom, primo progetto seriale dedicato al riccio targato Sega sviluppato in computer grafica e alta definizione digitale, trasmessa dal 2014 al 2017. Al tempo si trattava di una rivoluzione per il franchise dell'amato personaggio dei videogiochi, accolto anche con discreto entusiasmo e successo da un pubblico di giovanissimi ma apprezzato in parte pure dai fan più cresciuti. Questione d'affetto o meno che sia, quel traguardo ha condotto allo sviluppo di Sonic Prime, oggi in recensione, questa volta prodotta e distribuita da Netflix seguendo la via del multiverso oggi più di ieri tanto cara al pubblico mainstream, per giunta rispettando la premessa d'apertura: più storie insieme con gli stessi personaggi e innumerevoli possibilità.

Il paradosso del Riccio

Sonic Prime: un momento della serie

Se la precedente iterazione seriale del personaggio era principalmente e volutamente destinata a un pubblico infantile, con un taglio commediato molto forte e un'attenzione non particolarmente soddisfacente all'azione e all'avventura, Sonic Prime rappresenta invece un prodotto molto più completo e rifinito. L'incipit ci immerge subito in una battaglia contro il perfido Dr. Eggman, intenzionato a impossessarsi di un misterioso ma potente artefatto conosciuto come Paradox Prims e custodito nell'Isola di Green Hill, casa del Riccio Blu e dei suoi storici amici Tails, Knuckles, Amy, Rogue e Big. Per fermare il dottore, Sonic distrugge inavvertitamente il prisma, disintegrando l'equilibrio dimensionale e aprendo la strada a numerose realtà parallele. Attraversando la futuristica e totalitaria New Yoke City (gioco di parole tra New York e yolk, tuorlo in inglese) fino ai mari battuti dai pirati di Nessunposto, Sonic dovrà trovare il modo di tornare alla propria dimensione e salvare universo e amici dai malvagi piani di Eggman.

Sonic Prime: una coloratissima scena della serie

Missione non facile a causa della scissione dell'intero spazio-tempo e dei paradossi dimensionali che gestiscono le varie realtà, dove ad esempio un Tails potrebbe essere un cyborg con nove code da una parte e un affamato animale con poche capacità intellettive - dunque l'esatto opposto della volpe che siamo abituati a conoscere - da un'altra. Ma le differenze sono anche più sostanziali per quanto riguarda nemici e ambientazioni, senza considerare l'impatto sul look di Sonic (cambiano guanti e scarpe) e compagni che comporta il viaggio da una location all'altra. Ed è in sostanza proprio questo l'elemento sicuramente più intrigante e curioso dell'intero progetto, già rinnovato per altre due stagioni in arrivo nel 2023.

So NI (c)

Sonic Prime: una scena della serie

Non ci siamo annoiati, con Sonic Prime, pur sapendo di entrare in un mondo animato con un target di pubblico tendenzialmente più infantile. È un bene che esistano produzioni come questa, che non hanno l'esigenza di arrivare per forza di cose a tutti e tentino come possono di costruire una propria identità anche per quanto riguarda l'audience. Si intuisce dalle tematiche sempre verdi su cui si fonda l'anima narrativa del progetto e da come le affronta, dal modo di non esagerare mai nel dramma e di mantenere i toni sempre sopra le righe, attivi e scattanti. Paragonandolo ad esempio alla maturità videoludica di Sonic Frontiers, il confronto agli antipodi è presto dato, ma anche solo con la struttura a volte molto più concitata in termini di pathos dei due lungometraggi live-action del personaggio.

Sonic Prime: un'immagine della serie animata

Qui siamo su di un livello differente ma ugualmente creativo, a modo suo, dato che Prime funziona nelle relazioni tra personaggi e nei suoi divertenti e leggeri dialoghi (molto buono anche il doppiaggio italiano, guidato dalla voce di Renato Novara). Una serie senza pretese se non quella di raccontare una storia abbastanza solida dipanata in un grande multiverso tutto da esplorare. Onestamente, fosse stata accompagnata da un'animazione migliore e più funzionale ci saremmo trovati dinnanzi a uno dei migliori prodotti seriali di Sonic. Purtroppo si è optato per uno stile in computer grafica che penalizza la bontà del prodotto pur migliorando di molto i risultati visti in Boom. È tutto molto plasticoso e posticcio nel rendering qualitativo, dove i dettagli non esistono o sono pochi o appiattiti, e la sensazione è quella di trovarci all'interno di continue cut scene di un videogioco per PS3.

Sonic Prime: un'immagine della serie

Il team di Netflix Animations e WildBrain Studios ha provato questa volta a mascherare tali mancanze soprattutto relative al budget provando a dipingere sempre in CGI qualche linea tradizionale nei corpi dei protagonisti e negli ambienti circostanti, rendendone in effetti più piacevole la visione, sorretta - va detto - da un'animazione dei corpi e dell'azione (quella di Sonic mentre corre è splendida) mediamente discreta. Una serie del genere, però, disegnata a mano e pensata per essere tecnicamente più attuale come un Klaus - I segreti del Natale o un Capitan Mutanda, avrebbe fatto scintille. Considerando dimensione, pubblico e portata del progetto, comunque, si può considerare promossa.

Sonic Prime: il nuovo teaser trailer, i character poster e la data di uscita della serie Netflix