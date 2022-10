Sonic Prime: il nuovo teaser trailer, i character poster e la data di uscita della serie Netflix

Un nuovo scatenato teaser trailer e una serie di character poster svelati da IGN forniscono nuove anticipazioni e rivelano la data di uscita su Netflix della serie animata Sonic Prime. I poster svelano il look di Sonic the Hedgehog, Tails, Knuckles, Amy e altri personaggi dello show che approderà in streaming il 15 dicembre.

Come svela la sinossi di Sonic Prime, le avventure piene di azione di Sonic the Hedgehog si animano quando uno scontro con il dottor Eggman si traduce in un evento che sconvolge l'universo. Nel disperato tentativo di ricostruire la sua realtà principale e salvare i suoi vecchi amici, Sonic corre attraverso lo Shatterverse, scoprendo mondi strani e arruolando nuovi amici in un'avventura epica.

Come notato sopra, Sonic Prime di Sega, WildBrain Studios e Man of Action Entertainment rilascerà la prima serie di episodi su Netflix il 15 dicembre. La serie animata in CG presenterà in anteprima un singolo episodio di 40 minuti e sette episodi da 20 minuti. Il cast vocale include Deven Mack, Ashleigh Ball, Shannon Chan-Kent, Brian Drummond, Vincent Tong, Ian Hanlin, Kazumi Evans e Adam Nurada.