Sonic - Il Film, il nuovo design ha richiesto 5 mesi di lavoro

Sonic - Il Film è stato al centro di una trasformazione totale del design del protagonista e online sono emerse nuove indiscrezioni riguardanti il tempo trascorso per completare il lavoro e le aspettative della Paramount.

L'animatore Max Schneider, in una recente intervista, ha infatti svelato che il processo è durato cinque mesi ed è iniziato occupandosi del volto di Sonic, mentre è terminato curando i dettagli delle sue scarpe. Nonostante l'incredibile lavoro da ultimare, la produzione non ha comunque fatto pressione al team e ha concesso agli animatori il tempo necessario a portare a termine il proprio compito senza troppe preoccupazioni. Schneider, inoltre, ha confermato che non si è trattato di un costo aggiuntivo molto elevato per la Paramount e che lo studio era convinto che il primo design sarebbe stato apprezzato, oltre a essere adeguato essendo un film che unisce animazione ed elementi live-action. Lo studio prevedeva inoltre alcuni commenti negativi, ma non le tante, e accese, critiche ricevute dai fan.

Schneider, al sito Sonic Argentina, ha spiegato: "Modificare tutto ha richiesto molti mesi, visto che una grande parte del film era già stata completata".

Max ha poi aggiunto: "Alcuni degli elementi sono stati 'salvati' dalle precedenti animazioni, ma altri hanno dovuto essere ridisegnati da capo".

La nuova versione del lungometraggio arriverà nei cinema il 14 febbraio 2020.

Nel lungometraggio diretto da Jeff Fowler, Sonic avrà la voce di Ben Schwartz, mentre Jim Carrey sarà il villain Dr. Robotnik e James Marsden avrà la parte di Tom Wachowski, il nuovo miglior amico del protagonista.

