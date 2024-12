Sonic 4 - Il Film: Paramount Pictures annuncia quando potrebbe arrivare il nuovo sequel

Paramount Pictures sta già pensando all'arrivo nelle sale di Sonic 4 - Il Film, nonostante il terzo capitolo delle avventure del simpatico personaggio arrivi nelle sale americane solo domani.

Le prime previsioni sostengono che il nuovo sequel sia in grado di raggiungere quota 55-60 milioni di dollari grazie alla presenza in 3800 cinema statunitensi.

Lo sviluppo del nuovo sequel di Sonic

Sonic 4 - Il Film dovrebbe debuttare invece nella primavera 2027 e lo studio non ha atteso prima di dare fiducia al progetto tratto dai videogiochi, in particolare dopo le recensioni molto positive ottenute dalla terza avventura.

I primi due film, in totale, hanno incassato ai box office mondiali oltre 180 milioni di dollari e hanno portato alla creazione della serie spinoff Knuckles, messa a disposizione su Paramount+.

I realizzatori della saga

Alla regia dei tre film già realizzati c'è Jeff Fowler che, pochi giorni fa, aveva già ammesso di avere alcune idee per il futuro del franchise.

Nel cast della versione originale ci sono Ben Schwartz che dà voce a Sonic, Jim Carrey nel doppio ruolo di Ivo e Gerald Robotnik, Idris Elba che è Knuckles, Keanu Reeves nei panni di Shadow, James Marsden e Colleen O'Shaughnessey.

Il filmmaker, commentando la possibilità che Carrey decida realmente di ritirarsi e smettere di recitare in futuro, aveva ammesso che considera difficile anche solo pensare a un possibile recasting del villain contro cui si scontra, nei videogiochi e nei film, il simpatico riccio blu ideato per conquistare i giocatori negli anni 90. Fowler aveva sottolineato: "Onestamente, non riesco a immaginare qualcuno di diverso rispetto a Jim mentre interpreta Robotnik".