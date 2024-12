Sonic 3 - Il Film viene promosso dai critici americani: "emozionante, il miglior capitolo della trilogia"

Sonic 3 - Il Film arriverà nelle sale italiane a gennaio 2025, ma i critici americani e britannici hanno già potuto condividere le loro reazioni, in attesa del debutto americano fissato al 20 dicembre.

I commenti pubblicati online sembrano promuovere a pieni voti il sequel tratto dai videogiochi, sostenendo che si tratti del capitolo migliore della saga cinematografica.

Le prime reazioni al capitolo 3 delle avventure di Sonic

Tra i nuovi arrivi nel cast di Sonic 3 - Il Film c'è Keanu Reeves nel ruolo di Shadow e la sua interpretazione è stata apprezzata da molti dei giornalisti che hanno visto in anteprima il lungometraggio, descritto inoltre come molto emozionante.

Chris Killian di ComicBook.com ha sostenuto che il terzo capitolo dell'adattamento dei videogiochi è il migliore grazie a un mix di azione, divertimento ed emozioni. Il reporter ha inoltre sottolineato che ci sono due scene post credits, anticipando quindi un probabile sequel.

Anthony Gagliardi di The Movie Podcast ha sostenuto che Shadow, il nuovo personaggio introdotto nel film, sarà 'inarrestabile sul grande schermo', mentre Sonic e i suoi amici offriranno emozioni e risate.

Cosa sappiamo su Sonic 3 - Il film

James Lister di Get Your Comic On considera il progetto il miglior adattamento di un videogioco realizzato fino a questo momento, mentre Tessa Smith di Rotten Tomatoes ha assicurato che gli spettatori di tutte le età e background potranno apprezzare la storia proposta sul grande schermo. Gene Park, che scrive per il The Washington Post, ha apprezzato la storia 'esilarante' e ha sostenuto che sia molto in stile Dragon Ball.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

I dettagli del sequel

I protagonisti di Sonic 3 - Il Film sono Ben Schwartz, voce del protagonista, James Marsden che è lo sceriffo Tom Wachowski, e Jim Carrey nella parte dello scienziato pazzo Dr. Robotnik.

Nel sequel debutterà poi Shadow, che avrà la voce di Keanu Reeves, personaggio che è stato introdotto per la prima volta nella saga nel videogioco Sonic Adventure 2, messo in vendita nel 2001. Shadow è la creazione del professore Gerald Robotnik, il nonno del malvagio Dr. Robotnik.

La saga cinematografica iniziata con Sonic ha incassato con il primo capitolo della storia oltre 319 milioni di dollari, mentre il sequel è uscito nel 2022. Alla regia dei tre lungometraggi c'è Jeff Fowler.