Sonic 3: le riprese inizieranno a settembre senza il coinvolgimento di attori SAG-AFTRA

Le riprese di Sonic 3, il terzo capitolo delle avventure del simpatico personaggio dei videogiochi, inizieranno a settembre anche se lo sciopero sarà ancora in corso.

Le riprese di Sonic 3 inizieranno durante lo sciopero SAG-AFTRA senza il coinvolgimento degli attori iscritti al sindacato.

La situazione sarà particolarmente complicata anche a causa dello sciopero degli sceneggiatori, ma i produttori sembrano intenzionati a compiere tutto il lavoro possibile nella speranza di poter rispettare la data di uscita annunciata, attualmente fissata per il 20 dicembre 2024.

La produzione inizierà tra pochi mesi

Sonic the Hedgehog 3 sarà il terzo capitolo delle avventure ispirate ai famosi videogiochi e nel cast dei film precedenti c'erano James Marsden, Jim Carrey e Tika Sumpter, mentre Ben Schwartz ha dato voce al protagonista.

Cosa sappiamo su Sonic 3 - Il film

Le riprese in programma a settembre non richiederanno il coinvolgimento di attori iscritti al sindacato che saranno poi impegnati sul set non appena verrà raggiunto un accordo con AMPTP.

La sceneggiatura del terzo film di Sonic sarà scritto da Pat Casey, Josh Miller e John Wittington.