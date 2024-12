Sonic 3, quante scene post-credits conterrà il nuovo film della saga?

Gli spettatori che hanno in programma di vedere Sonic 3 - Il Film, dovranno mettere in conto di dover rimanere in sala anche dopo tutti i titoli di coda della pellicola. Come riportato da Collider, il film, che uscirà nelle sale il 1° gennaio 2025, conterrà diverse scene post-credits.

Il terzo capitolo di Sonic avrebbe una durata di 109 minuti. Al CCXP di San Paolo, in Brasile, Paramount Pictures ha presentato alcune nuove immagini del film e ha annunciato che ci sarà più di una scena dopo i titoli di coda.

I produttori del film hanno anche confermato la presenza di scene post-credits che si protrarranno fino all'"ultimo secondo" della durata totale del film.

Sonic 3 - Il Film arriva a più di due anni di distanza dall'ultimo capitolo e vede l'iconico riccio blu (doppiato da Ben Schwartz) insieme ai suoi amici Knuckles (Idris Elba) e Tails (Colleen O'Shaughnessey) allearsi nuovamente contro un nuovo potente avversario. Keanu Reeves dà la voce a Shadow, descritto come un misterioso cattivo con poteri che gli altri non hanno mai visto prima.

Sonic 3: il secchiello di popcorn potrebbe aver spoilerato un sorprendente cameo

Nel film recitano anche Jim Carrey, James Marsden e Tika Sumpter. Carrey, per la prima volta nella saga di Sonic, interpreta un doppio ruolo, quello del Dr. Robotnik e del nonno del personaggio, Gerald Robotnik. Il regista di Sonic 3, Jeff Fowler, ha dichiarato che Carrey ha svolto un lavoro "doppio" rispetto agli altri, assumendo entrambi i ruoli: "Per lui creare un personaggio completamente nuovo all'interno del mondo è stata sicuramente un'opportunità eccitante e si è impegnato al massimo", aveva dichiarato Fowler a SFX Magazine in una precedente intervista.

La Paramount si sta preparando per l'uscita del film e Chris Aronson, presidente della distribuzione nazionale della Paramount Pictures, ha dichiarato che "c'è un'enorme eccitazione da parte dei fan per l'imminente uscita di Sonic 3. La saga continua a crescere di film in film e questo è il capitolo più grande".