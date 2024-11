Sonic 3: il secchiello di popcorn potrebbe aver spoilerato un sorprendente cameo

Il nuovo secchiello per popcorn di Sonic 3 potrebbe aver accidentalmente rivelato più di quanto avrebbe dovuto, ovvero un importante cameo potenzialmente spoilerato durante l'annuncio.

Ora, i secchielli per popcorn legati ai film non sono niente di eccezionale, ma nel corso dell'anno sono diventati un vero e proprio fenomeno virale, come è accaduto ad esempio con Dune - Parte Due e Deadpool & Wolverine. Tuttavia, il secchiello di Sonic 3 è stato abbinato anche a un Funko Pop, che sembra aver spoilerato un cameo del nuovo film.

Regal ha condiviso il merchandise sul suo account Twitter, e tra le statuette si può notare una che sembra essere Cream the Rabbit, con tanto di Cheese the Chao al suo fianco. Ad oggi non era mai stato rivelato che Cream avrebbe fatto parte del film, il che rende la sua apparizione un po' strana... a meno che, naturalmente, non si tratti di un cameo a sorpresa che è stato tenuto nascosto fino ad ora.

Naturalmente, non abbiamo modo di sapere con certezza se Cream (e Cheese) siano effettivamente presenti nel film. Potrebbe trattarsi solo di un divertente merchandising con l'amato personaggio. Ma di certo sembra che la loro presenza è ora più che una possibilità.

Un personaggio che sappiamo con certezza che apparirà nel film è, ovviamente, Shadow, doppiato da Keanu Reeves. "Per 50 anni, Shadow è stato in uno stato di animazione sospesa. Ne sta uscendo in cerca di vendetta", ha spiegato Reeves. "È stato davvero un viaggio interiore per arrivare alla rabbia e all'emozione. È stato intenso".

Come confermato recentemente da Paramount Pictures, Sonic 3 - Il Film mostrerà la tanto attesa battaglia tra Sonic e Shadow. Il debutto nelle sale italiane è previsto per l'1 gennaio 2025.