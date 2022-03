Sonic 2: un nuovo trailer ricco d'azione anticipa l'uscita del film

Quando manca un mese all'uscita di Sonic 2, Paramount ha rilasciato un nuovo trailer entusiasmante che anticipa tutta l'azione che i fan potranno godersi dal 22 aprile durante la visione del film.

Nel trailer di Sonic 2 - Il Film, apparso sul web nelle scorse ore, compaiono Sonic, Knuckles, Tails e il dottor Robotnik, coinvolti in un'epica lotta per il Master Emerald e dunque per il potere che questo possiede. Prima di poter vedere questo filmato, i fan di Sonic hanno avuto l'opportunità di godersi un teaser ed un entusiasmante poster, materiale che non ha fatto altro che accrescere l'hype per il sequel dell'opera diretta nel 2020 da Jeff Fowler.

Sonic 2 vedrà il ritorno di Jim Carrey, il quale indosserà ancora una volta i baffi malvagi del dottor Robotnik. Al di là di tutti i momenti emozionanti anticipati nel nuovo trailer, non sono emersi molti altri dettagli. Tuttavia, il regista Jeff Fowler ha precedentemente assicurato ai fan che possono aspettarsi un sacco di Easter eggs pronti ad entusiasmare tutti coloro che hanno amato i videogiochi di Sonic. All'uscita del primo trailer del film, Fowler ha infatti detto: "C'erano tutti i tipi di Easter eggs. Uno di questi era nel trailer, ovvero il biplano. Un'immagine così iconica del videogioco".

Il primo film di Sonic, nonostante le polemiche suscitate dopo il rilascio delle prime immagini, ha raccolto un notevole successo al box office mondiale, incassando 319,7 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 85-90 milioni di dollari. Tale successo ha portato non solo alla realizzazione di un sequel, ma a diversi altri progetti. Ricordiamo che Paramount ha già annunciato lo sviluppo di Sonic 3, così come una serie spin-off che ruota attorno a Knuckles. All'annuncio di questi progetti, Brian Robbins, Presidente e CEO di Paramount Pictures e Nickelodeon, ha dichiarato: "Per più di tre decenni, l'universo di Sonic ha generato una delle fan base più appassionate". Ha quindi aggiunto: "Non vediamo l'ora di continuare la nostra collaborazione con SEGA, Neal Moritz e tutti i nostri partner creativi mentre esploriamo in modi sempre nuovi il franchise di Sonic, per far appassionare il pubblico composto dai fan più fedeli sparsi in tutto il mondo".